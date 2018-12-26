СМИ: «ПСЖ» проведет переговоры с игроком «Зенита»

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Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заинтересовал «Пари Сен-Жермен», сообщает «Советский спорт».

По информации Paris United, представители парижского клуба вылетели в Аргентину, где намерены провести переговоры с хавбеком сине-бело-голубых относительно возможного трансфера. Отмечается, что в этом сезоне скаут «ПСЖ» неоднократно просматривали Паредеса в матчах «Зенита».

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24-летний Паредес выступает за петербургский клуб с лета 2017 года. «ПСЖ» намерен предложить «Зениту» за его трансфер порядка €25 млн.

Ранее сообщалось, что «Зенит» определился с трансферными планами на зиму.