Пятерых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о результатах расследования в отношении пяти отечественных спортсменов, передает «Советский спорт».

Как говорится в заявлении РУСАДА, по четыре года дисквалификации за применение допинга получили лыжники Владимир Эссенсон и Максим Милаш.

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Трое тяжелоатлетов также были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и были дисквалифицированы на разный срок: Антоний Савчук (шесть месяцев), Саид Азимов (четыре года) и Светлана Трофимова (четыре года).

Ранее сообщалось, что РУСАДА в 2018 году завело 145 дел против российских спортсменов.