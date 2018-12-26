Пятерых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о результатах расследования в отношении пяти отечественных спортсменов, передает «Советский спорт».
Как говорится в заявлении РУСАДА, по четыре года дисквалификации за применение допинга получили лыжники Владимир Эссенсон и Максим Милаш.
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Трое тяжелоатлетов также были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и были дисквалифицированы на разный срок: Антоний Савчук (шесть месяцев), Саид Азимов (четыре года) и Светлана Трофимова (четыре года).
Ранее сообщалось, что РУСАДА в 2018 году завело 145 дел против российских спортсменов.