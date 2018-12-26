Карлсен уступил узбекистанцу на ЧМ по рапиду и блицу

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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен потерпел второе поражение подряд в первый день чемпионата мира по рапиду и блицу, сообщает «Советский спорт».

28-летний действующий чемпион мира проиграл сдачей представителю Узбекистана Жахонгиру Вахидову.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу проходит в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Карлсен проиграл украинцу на ЧМ по быстрым шахматам.