Источник: у ФИФА возникли вопросы к РФС из-за турнира в Крыму

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Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении Российского футбольного союза (РФС) из-за участия саратовского «Сокола» и махачкалинского «Анжи-2» в товарищеском турнире в Крыму.

По словам исполняющего обязанности президента РФС Сергея Прядкина, зимний Кубок Крыма прошел без согласования с федерацией.

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«РФС не согласовывал место проведения этих матчей с «Соколом» и «Анжи-2», об этом мне сообщил Александр Алаев. Все решалось сугубо клубами. РФС не имеет к этому отношения. Есть ли опасность санкций? Свяжемся и все узнаем. Во всяком случае наш официальный ответ ФИФА будет таким: все происходило без согласования. Наверное, какие-то санкции могут быть в отношении этих клубов», — приводит слова Прядкина «Чемпионат».

ФИФА, как и большая часть мирового сообщества, не признает Крым российской территорией. Из-за этого клубам с полуострова запрещено участвовать в официальных турнирах.

Ранее сообщалось, что известный российский тренер лишен водительских прав на полтора года.