Двух футболистов «Спартака» ждут в «Ростове»

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Двое легионеров московского «Спартака» — финский полузащитник Роман Еременко и болгарский хавбек Ивелин Попов — могут продолжить сезон в «Ростове», передает Sport24.

25 декабря СМИ сообщили, что Еременко получит от руководства красно-белых уведомление о нежелании продлевать контракт. За несколько месяцев в «Спартаке» футболист провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

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Ивелин Попов выступает за «Спартак» с 2015 года. Его контракт истекает летом 2019 года, и руководство столичного клуба разрешило футболисту искать себе новую команду. В нынешнем сезоне на счету Попова один гол и две голевых передачи в 21 матче за «Спартак» во всех турнирах.

Ранее Дзюба поддержал лимит на легионеров в РПЛ.