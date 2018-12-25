Адвокат жены Глушакова обвинил игрока в выводе 170 млн рублей

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Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков во время бракоразводного процесса вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей, передает ТАСС.

Об этом сообщил адвокат его супруги Сергей Жорин. По словам юриста, эти операции могут стать поводом для возбуждения уголовного дела.

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«В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 миллионов рублей, а 7 августа еще 30 миллионов на подконтрольные ему счета. Кроме того, это может являться серьезным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой возбуждении по данным фактам уголовного дела», — цитирует Жорина ТАСС.

В данный момент полиция проводит проверку в отношении Глушакова по факту угроз его супруге Дарье.

Денис и Дарья Глушаковы познакомились в 2008 году. Тогда девушке было 17 лет, а футболисту — 20. В 2009 году они сыграли свадьбу в городе Миллерово. Пара воспитывает двух дочерей — Валерию (26 сентября 2011) и Александру (15 декабря 2016).

Ранее сообщалось, что Глушаков не собирается уходить из «Спартака».