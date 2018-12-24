Российского футболиста удалили с поля в матче чемпионата Турции

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В матче 17-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» на своем поле сыграл вничью с «Фенербахче» — 0:0, информирует «Советский спорт».

Последние 15 минут гости провели в меньшинстве — за две желтых карточки был удален игрок сборной России Роман Нойштедтер. «Фенербахче» продлил свою серию без побед в чемпионате Турции до пяти матчей.

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Турция. Суперлига. 17-й тур

«Антальяспор» (Анталья) — «Фенербахче» (Стабмул) — 0:0

Удаления: нет — Нойштедтер, 75

«Антальяспор» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции, «Фенербахче» — 17-й.

Ранее сообщалось, что Фергюсон вернется к работе с «Манчестер Юнайтед».