Поветкин проведет бой в апреле 2019 года

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Российский боксер Александр Поветкин планирует провести бой в апреле 2019 года.

Менеджер Дмитрий Иванов рассказал, как себя чувствует 39-летний спортсмен после сложной операции на руках.

«Саша в ноябре был успешно прооперирован на локтях обеих рук. Сейчас идет процесс восстановления, он уже делает упражнения. А в середине января начнем специальную физическую подготовку: мешки, «лапы», можно будет в парах работать. Его бой планируется на апрель, сейчас ведутся переговоры. Видимо, в программе Джошуа Саша проведет свой следующий поединок», — цитирует Иванова «Р-Спорт».

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22 сентября Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом в седьмом раунде.

В профессиональной карьере у боксера 34 победы и два поражения.

Россиянин планирует провести еще один-два боя до завершения карьеры.

Ранее СМИ узнали имена возможных соперников Поветкина.