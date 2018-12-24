ЦСКА хочет получить у Спартака €4 млн за футболиста
Московский «Спартак» заинтересовался 22-летним нападающим софийского ЦСКА Кириллом Десподовым, сообщает «Советский спорт».
Болгарский клуб хочет получить за футболиста €4 млн.
Контракт с ЦСКА ффорвард подписал летом 2016 года. В составе своей команды болгарский футболист забил 24 гола и сделал 26 голевых передач в 79 матчах.
В прошлом году полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал, что советовал руководству команды обратить внимание на соотечественника.
«Я говорил руководству «Спартака», что Десподов является самым большим талантом Болгарии, и тренер Аттила Мальфатти обещал понаблюдать за ним», — говорил он.
Болгарские СМИ сообщают, что «Спартак» готовит по Десподову «солидное предложение».
Ранее стало известно, что лондонский «Челси» предложил итальянским «Роме» и «Интеру» приобрести своего защитника.