ЦСКА хочет получить у Спартака €4 млн за футболиста

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Московский «Спартак» заинтересовался 22-летним нападающим софийского ЦСКА Кириллом Десподовым, сообщает «Советский спорт».

Болгарский клуб хочет получить за футболиста €4 млн.

Контракт с ЦСКА ффорвард подписал летом 2016 года. В составе своей команды болгарский футболист забил 24 гола и сделал 26 голевых передач в 79 матчах.

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В прошлом году полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал, что советовал руководству команды обратить внимание на соотечественника.

«Я говорил руководству «Спартака», что Десподов является самым большим талантом Болгарии, и тренер Аттила Мальфатти обещал понаблюдать за ним», — говорил он.

Болгарские СМИ сообщают, что «Спартак» готовит по Десподову «солидное предложение».

Ранее стало известно, что лондонский «Челси» предложил итальянским «Роме» и «Интеру» приобрести своего защитника.