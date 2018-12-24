Олимпийская чемпионка выступила за возрастной ценз в фигурном катании
Пятикратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Светлана Ромашина считает, что в фигурном катании необходимо ввести возрастной ценз, передает «Советский спорт».
«Выступления на чемпионате России в очередной раз убедили, что я категорически за именно женское, женственное, взрослое фигурное катание, за введение нижнего возрастного ценза!» — написала Ромашина в инстаграме.
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Запись олимпийской чемпионки сопровождается фотографией фигуристки Евгении Медведевой.
«Верю, что переезд Жени в Канаду — шаг правильный. У нее все получится!» — добавила Ромашина.
Ранее футбольный комментатор Георгий Черданцев назвал ненормальной текущую ситуацию в женском фигурном катании.