Заслуженному тренеру России поручили подготовку Туктамышевой к ЧМ

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Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о поручении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подготовить спортсменку Елизавету Туктамышеву к чемпионату мира 2019 года, передает «РИА Новости».

Наставник считает, что девушка станет орудием против ведущих японских фигуристок.

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«Федерация поручила мне готовить Лизу к чемпионату мира. Как орудие большого калибра. Мы должны противопоставить японским потугам на тройной аксель Лизин совершенный тройной аксель. Мы должны отстреливаться от японского цунами своим тройным акселем», — заявил Мишин.

Напомним, что Туктамышева не вошла в состав национальной команды на чемпионат Европы.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова не исполнила свой номер для показательных выступлений на тренировке.