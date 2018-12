Ковальчук забросил первую шайбу после травмы

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук забросил свою шестую шайбу в сезоне. В гостевой игре с «Сан-Хосе Шаркс» (идет второй период, счёт — 2:0 в пользу гостей). Российский форвард забил гол на пятой минуте встречи, сообщает «Советский спорт».

Для Ковальчука это очко стало 15-м в сезоне. Всего в активе россиянина в НХЛ 831 (423+408) балл в 831 матче.

Для 35-летнего хоккеиста этот матч стал первым после травмы. Ковальчук выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке, хоккеисту потребовалось хирургическое вмешательство.

Ранее сообщалось, что Ковальчук выйдет на лед впервые после инфекции в лодыжке.

Также сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря передаче Малкина.

