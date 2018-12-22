СМИ: Шипулин готовит заявление о завершении карьеры

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Российский биатлонист Антон Шипулин не намерен возвращаться в спорт, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, спортсмен в скором времени выступит со специальным заявлением. Эту информацию подтвердил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

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«Антон объявит обо всем сам, я за него этого делать не буду. Возможно, информация будет уже на этой неделе», — сказал Драчев.

31-летний Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Игр-2010. За свою карьеру он выиграл 22 гонки на этапах Кубка мира (11 личных и 11 эстафет), а также завоевал семь медалей чемпионатов мира (золото, три серебра, три бронзы). Шипулин дважды становился вторым в общем зачете Кубка мира.

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