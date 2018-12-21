Фигурист Ковтун стал более хладнокровным

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Чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун отметил, что победить на чемпионате страны в Саранске ему помогла череда неприятных событий в недавнем прошлом, передает ТАСС.

Спортсмен занял первое место по сумме двух программ, опередив Михаила Коляду. Для Ковтуна эта золотая медаль стала четвертой на чемпионатах России.

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«Я все-таки сейчас буду сдержанным, потому что уже понимаю — задачи будут более серьезные передо мной стоять. На сегодняшний день после того, как я вернулся к тренировкам, после того, как начал идти к своей цели, был сделан первый шаг. Он важен, но это пока что лишь шаг на пути к тому, чего я хочу добиться. Ровно год назад был переломный момент в жизни, он заставил меня все переосмыслить, случилось много событий — в основном плохих и печальных, но этот момент дал мне понять, чего я хочу на самом деле. После прошлого года, когда я заканчивал со спортом, этот опыт участия в турнирах воспринимается по-новому, меньше эмоций, больше хладнокровия, так правильнее», — сказал Ковтун.

Ковтун и Коляда гарантировали себе участие на январском чемпионате Европы в Минске.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.