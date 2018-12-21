Глушаков: игроки «Спартака» знают правду

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Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поблагодарил за поддержку своих партнеров по команде, сообщает «Советский спорт».

В последние месяцы футболист пережил конфликт с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, перевод в дубль, акции фанатов против себя, а также бракоразводный процесс с женой Дарьей.

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«Почему от меня не отворачивается команда? Потому что она знает всю правду. И за это я благодарен нашему тренеру, команде, клубу. Они все меня поддерживают в трудную минуту. Тяжело играть с таким грузом, когда тебя вроде и на стадионе прессуют, и дома прессуют. Со всех сторон на тебя гадости льют. Очень тяжело. Некоторые футболисты говорят: «Я бы с 20-го этажа на твоем месте выпрыгнул. Как ты все это терпишь вообще?» Ну вот как-то так выходит», — сказал Глушаков в интервью Андрею Малахову для программы «Прямой эфир».

Денис и Дарья Глушаковы познакомились в 2008 году. Тогда девушке было 17 лет, а футболисту — 20. В 2009 году они сыграли свадьбу в городе Миллерово. Пара воспитывает двух дочерей — Валерию (26 сентября 2011) и Александру (15 декабря 2016).

Ранее сообщалось, что Глушаков не собирается уходить из «Спартака»