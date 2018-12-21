Свечников стал третьим россиянином с десятью голами в НХЛ до 19 лет
Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников оформил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз», сообщает «Советский спорт».
Несмотря на действие форварда, его команда уступила соперникам со счетом 1:4.
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Эта шайба стала десятой заброшенной в сезоне для хоккеиста, также в его активе показатель полезности «-1», два броска в створ и силовой прием за 16.57 на льду.
Примечательно, что Свечников стал третьим российским игроком в НХЛ с десятью голами среди игроков до 19 лет.
Лидером этого рейтинга является Илья Ковальчук (29 шайб, сезон-2001/02), а второе место принадлежит Валерию Ничушкину (13 голов. 2013/14).
Ранее «Питтсбург» с Евгением Малкиным обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ.