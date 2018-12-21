Дзюба не считает Манчини тренером

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился воспоминаниями о работе с итальянским специалистом Роберто Манчини, передает «СЭ».

Манчини возглавлял петербургский клуб в сезоне-2017/18.

«Вообще не могу сказать, что он тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно.

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Что бы сказал ему сейчас? Нам не о чем разговаривать. У меня нет обиды на него. Когда начали придумывать, что я травмирован, попросил просто сказать, как есть», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что Дзюба оценил возможность возвращения в «Спартак».