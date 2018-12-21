Усманов рассказал о сотрудничестве с тульским «Арсеналом»
Российский бизнесмен Алишер Усманов рассказал о спортивных проектах, в которых принимает участие после продажи акций лондонского «Арсенала», передает Forbes.
Миллиардер признался, что не утратил связь с «канонирами» — правда, уже тульскими, а не лондонскими.
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«У меня есть несколько хороших результатов в спорте — мы помогаем и баскетбольным командам. Везде в спорте, где я могу помогать, я помогаю. Даже с «Арсеналом» не теряю связь — теперь помогаю российскому «Арсеналу» из Тулы», — сказал Усманов.
В 2018 году Усманов продал свой пакет акций лондонского «Арсенала» за £550 млн.
Ранее сообщалось, что Усманов готов поддерживать фехтование всю свою жизнь.