Усманов рассказал о сотрудничестве с тульским «Арсеналом»

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Российский бизнесмен Алишер Усманов рассказал о спортивных проектах, в которых принимает участие после продажи акций лондонского «Арсенала», передает Forbes.

Миллиардер признался, что не утратил связь с «канонирами» — правда, уже тульскими, а не лондонскими.

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«У меня есть несколько хороших результатов в спорте — мы помогаем и баскетбольным командам. Везде в спорте, где я могу помогать, я помогаю. Даже с «Арсеналом» не теряю связь — теперь помогаю российскому «Арсеналу» из Тулы», — сказал Усманов.

В 2018 году Усманов продал свой пакет акций лондонского «Арсенала» за £550 млн.

Ранее сообщалось, что Усманов готов поддерживать фехтование всю свою жизнь.