Аргентинцы «Зенита» обменялись шутками в инстаграме

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Футболисты петербургского «Зенита» Леандро Паредес и Себастьян Дриусси обсудили в инстаграме проигрыш аргентинского «Ривер Плейта» в полуфинале клубного чемпионата мира от эмиратского «Аль-Айна», сообщает «Советский спорт».

Паредес, который ранее играл за принципиальный врагов «Ривер Плейта» — «Боку Хуниорс», опубликовал на своей странице запись, состоящую из смеющихся эмодзи и изображений петуха. В ответ экс-игрок «Ривера» Дриусси написал Паредесу «Не празднуй, если ничего не выиграл», напомнив партнеру по «Зениту» о недавней победе своей бывшей команды над «Бокой» в финале Кубка Либертадорес.

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Дриусси и Паредес выступают за «Зенит» с лета 2017 года. На счету Дриусси 12 мячей в 64 играх за петербуржцев. Паредес провел за команду с берегов Невы 60 матчей, в которых отличился девять раз.

Ранее стали известны планы «Зенита» на зимнее трансферное окно.