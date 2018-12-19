Президент «Урала» жалеет об уходе Мутко с поста главы РФС

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Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов высказался об уходе Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС), передает ТАСС.

По мнению Иванова, первое время организация будет работать без заметных изменений. Также президент «Урала» назвал Мутко «отцом российского футбола».

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«Для меня Виталий Мутко — отец российского футбола, он много сделал, много еще сделает, и мне не очень приятно осознавать, что он покинул пост президента РФС. Я, конечно, очень расстроен. Пока, я думаю, каких-то резких изменений ожидать не стоит, все будет продолжаться примерно так же. Я бы поддержал Виталия Леонтьевича Мутко и его курс. Считаю, что он зря покинул пост и буду поддерживать тех кандидатов в президенты РФС, которые будут продолжать линию Мутко», — сказал Иванов.

Мутко возглавил РФС в 2005 году. 24 ноября 2009 года на внеочередной конференции организации исполком Союза утвердил его отставку. В 2015-м он был вновь избран президентом РФС. Через год об был переизбран на четырехлетний срок.

Функционер был пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом от Олимпиады в декабре 2017 года из-за обвинений в допинговых махинациях во время Игр в Сочи — 2014.

Мутко объявил о временном прекращении деятельности главы РФС 27 декабря 2017 года. Тогда исполняющим обязанности президента был назначен Александр Алаев.

С 18 мая 2018 года Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития.

Ранее в Госдуме прокомментировали уход Мутко с поста президента РФС.