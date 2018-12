Моуринью призвали возглавить клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси»

Журналист Sports Illustrated Грант Валь уверен в том, что уволенный с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может стать достойным наставником клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», передает «Советский спорт».

Валь отметил, что команда на данный момент ведет поиски нового специалиста.

«Жозе Моуринью нужна работа. «Гэлакси» нужен тренер. Жозе и Ибрагимович могут стать лучшим дуэтом в истории MLS. Давайте сделаем это», – поделился мнением журналист в твиттере.

Португалец был уволен 18 декабря. Он возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством «красные дьяволы» завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.

Ранее нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

José Mourinho needs a job. LA Galaxy needs a coach. José and Ibrahimovic could be the best tag-team villain combo in MLS history. Let's make it happen.



