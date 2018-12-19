Мутко может покинуть пост главы РФС по итогам заседания исполкома
Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко может окончательно покинуть свой пост, сообщает ТАСС.
Отставка главы может произойти после заседания исполкома организации, которое состоится 19 декабря в 11.00 по московскому времени.
По информации российских СМИ, Мутко освободит должность, а на его место встанет председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков.
При Дюкове сине-бело-голубые становились чемпионами России, дважды обладателем Кубка страны, а также победителями Кубка и Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Напомним, что Мутко находится во главе РФС с 2015 года, до этого он также занимал этот пост с 2005 по 2009 год.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе с действующим руководством РФС.