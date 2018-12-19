Мутко может покинуть пост главы РФС по итогам заседания исполкома

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко может окончательно покинуть свой пост, сообщает ТАСС.

Отставка главы может произойти после заседания исполкома организации, которое состоится 19 декабря в 11.00 по московскому времени.

По информации российских СМИ, Мутко освободит должность, а на его место встанет председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков.

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При Дюкове сине-бело-голубые становились чемпионами России, дважды обладателем Кубка страны, а также победителями Кубка и Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что Мутко находится во главе РФС с 2015 года, до этого он также занимал этот пост с 2005 по 2009 год.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе с действующим руководством РФС.