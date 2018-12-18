Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», передает официальный сайт клуба.
Отмечается, что соглашение со шведским форвардом рассчитано на 2019 год.
В прошлом сезоне 37-летний Ибрагимович принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 22 мяча. Отмечается, что «Лос-Анджелес Гэлакси» не смог выйти в плей-офф турнира.
Сообщалось, что Ибрагимович мог вернуться в «Милан», за который выступал с 2011 по 2012 год. В его составе он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. В американскую команду он перешел в марте 2018 года на правах свободного агента. В 27 матчах игрок оформил 22 гола.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович останется в «Лос-Анджелес Гэлакси».
It's official. He's back.#LAGalaxy sign @Ibra_official to new contract: https://t.co/K3TAE2PxKk pic.twitter.com/5pcScYRXQB— LA Galaxy (@LAGalaxy) 18 декабря 2018 г.