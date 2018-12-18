Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

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Нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», передает официальный сайт клуба.

Отмечается, что соглашение со шведским форвардом рассчитано на 2019 год.

В прошлом сезоне 37-летний Ибрагимович принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 22 мяча. Отмечается, что «Лос-Анджелес Гэлакси» не смог выйти в плей-офф турнира.

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Сообщалось, что Ибрагимович мог вернуться в «Милан», за который выступал с 2011 по 2012 год. В его составе он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. В американскую команду он перешел в марте 2018 года на правах свободного агента. В 27 матчах игрок оформил 22 гола.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович останется в «Лос-Анджелес Гэлакси».