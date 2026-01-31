Определились победители чемпионата России по прыжкам среди дуэтов

Фигуристы Алиса Двоеглазова и Сергей Мозалев стали победителями чемпионата России по прыжкам-2026 среди дуэтов.

Пара набрала 131,49 баллов по сумме трех раундов. Второе место заняли Софья Муравьева и Евгений Семененко (116,23), замкнули тройку сильнейших Мария Захарова и Владислав Дикиджи (97,84).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Петр Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

В декабре 2025 года фигурист выиграл чемпионат России. В произвольной программе Гуменник исполняет пять четверных прыжков.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Гуменник заявил о недосягаемости Малинина из США.