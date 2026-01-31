Размер шрифта
В Польше раскритиковали Украину за запрет экспорта металлолома

Экс-премьер Польши Миллер обрушился на Украину за нулевую квоту на металлолом
Валерий Мельников/РИА Новости

Неожиданный шаг Украины по обнулению квот на экспорт металлолома продемонстрировал отсутствие солидарности между Киевом и Варшавой. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер на платформе X.

«Действие, которое достойно стратегического партнера из учебника «Как удивлять союзников так, чтобы было больно», – резко прокомментировал он.

Миллер подчеркнул, что данное решение было принято в одностороннем порядке, без предварительных консультаций и переходного периода. Он отметил, что польскому правительству пришлось столкнуться с новой формой «европейской солидарности», которая, по его мнению, заканчивается там, где затрагиваются национальные интересы Украины.

По мнению политика, это наглядный урок геополитики в действии.

«Украине все можно, потому что она Украина. Польше ничего нельзя, потому что она Польша, кроме того, она сама сделала себя слугой Киева. Одни принимают решения изо дня в день, другие изо дня в день подсчитывают убытки», — подытожил Миллер.

До этого «Известия» писали, что введение Киевом нулевых квот на экспорт металлолома ударило по сталелитейной промышленности Польши. Польские металлурги столкнулись с трудностями, так как украинский металлолом играл важную роль в польской промышленности.

Ранее польский депутат призвала запретить въезд украинцам в Польшу.
 
