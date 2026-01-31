Политик Мема: Зеленскому следует посетить Москву для диалога по Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует принять приглашение Кремля и посетить Москву для установления подлинного диалога. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Зеленскому предстоит сделать следующий шаг и посетить Москву для реального диалога», — подчеркнул он.

Мема подчеркнул, что Россия в очередной раз доказала свою открытость к диалогу и переговорам, соблюдая перемирие, теперь очередь — за Киевом.

По словам финского политика, требования России о невключении Украины в состав НАТО, признании русскоязычных территорий и демилитаризации разумны и соблюдение данных условий обеспечит сохранение украинской государственности.

Между тем 30 января Зеленский сообщил о невозможности его приезда в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, писали «Известия».

В декабре прошлого года украинский лидер заявил, что готов к встрече с Путиным в любом формате.

Ранее на Западе рассказали, что может продвинуть вперед переговоры по Украине.