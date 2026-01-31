Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Центральной России объявили оранжевый уровень опасности из-за аномального холода

Оранжевый уровень опасности введен во всем ЦФО из-за аномальных морозов
Shutterstock/Evtushkova Olga

Аномальный холод стал причиной введения во всех областях Центральной России оранжевого уровня погодной опасности. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«Оранжевый уровень, предупреждающий об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, объявлен во всех областях Центрального федерального округа», — подчеркнул собеседник агентства.

В Гидрометцентре отметили, что в российских регионах ожидается среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на -7°С и более.

«В большинстве областей пройдет небольшой снег, на востоке и на севере [округа] — умеренный и сильный снег, в отдельных районах ожидается метель при ветре до 12-15 м/с», — уточнил синоптик.

Как отмечается, преобладающие значения температуры составят ночью -20 до -27° С, а на юге Центральной России — местами до -34° С. В дневные часы столбики термометров покажут от -13° С до -20° С.

По информации синоптиков, в первые несколько дней наступающего февраля погоду в округе будет определять глубокий циклон, центр которого со Средней Волги сместится на центральные районы ЦФО.

До этого сообщалось, что ночь на 31 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Так, температура в столице опустилась до -20,4° С.

Ранее инструктор по выживанию в экстремальных условиях рассказал о правиле трех слоев одежды в мороз.
 
Теперь вы знаете
Дофаминовый интерьер делает жизнь ярче, но губит психику. Чем опасен модный декор из Pinterest
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!