В Центральной России объявили оранжевый уровень опасности из-за аномального холода

Аномальный холод стал причиной введения во всех областях Центральной России оранжевого уровня погодной опасности. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«Оранжевый уровень, предупреждающий об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, объявлен во всех областях Центрального федерального округа», — подчеркнул собеседник агентства.

В Гидрометцентре отметили, что в российских регионах ожидается среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на -7°С и более.

«В большинстве областей пройдет небольшой снег, на востоке и на севере [округа] — умеренный и сильный снег, в отдельных районах ожидается метель при ветре до 12-15 м/с», — уточнил синоптик.

Как отмечается, преобладающие значения температуры составят ночью -20 до -27° С, а на юге Центральной России — местами до -34° С. В дневные часы столбики термометров покажут от -13° С до -20° С.

По информации синоптиков, в первые несколько дней наступающего февраля погоду в округе будет определять глубокий циклон, центр которого со Средней Волги сместится на центральные районы ЦФО.

До этого сообщалось, что ночь на 31 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Так, температура в столице опустилась до -20,4° С.

