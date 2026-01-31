Размер шрифта
Стали известные подробности гибели российских подростков в сауне

Baza: погибшие в Кузбассе подростки праздновали день рождения в сауне
Telegram-канал «Baza»

Погибшие в сауне в Кемеровской области молодые люди праздновали день рождения одного из друзей. Как пишет Telegram-канал Baza, всего в помещении находились подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет.

Инцидент произошел 31 января в частной сауне в Прокопьевске. По информации журналистов, возгорание предположительно началось из-за короткого замыкания в одной из парилок. Во время пожара пятеро человек побежали не к выходу, а в неправильном направлении, надышались угарным газом и погибли.

В следкоме Кузбасса позднее подтвердили, что все пять погибших — несовершеннолетние, одну девушку удалось спасти.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте пожара работают следователи и криминалисты регионального управления СК. Причины произошедшего устанавливаются.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту смертельного пожара.

Ранее кот разбудил многодетную семью во время пожара в частном доме в Подмосковье.
 
