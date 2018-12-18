Стал известен основной кандидат на пост тренера «Манчестер Юнайтед»
Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает главного тренера норвежского «Мольде» Оле-Гуннара Сульшера на пост наставника английского клуба, сообщает «Советский спорт».
По информации The Telegraph, манкунианцы находятся в поиске специалиста, который доработает во главе команды до конца нынешнего сезона. Бывший футболист сборной Норвегии является основным кандидатом на вакантную должность.
Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год. Также норвежец руководил резервной командой «красных дьяволов».
18 декабря с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» был уволен Жозе Моуринью. Он возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством «красные дьяволы» завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.
В нынешнем сезоне после 17 туров «Манчестер Юнайтед» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.