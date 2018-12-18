Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на четыре года за допинг
Российская легкоатлетка Юлия Малуева признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».
Как информирует официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА), спортсменка, которая специализируется в беге на 100 м, получила четырехлетнюю дисквалификацию за применения запрещенных препаратов.
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Отмечается, что дисквалификация 23-летней Малуевой отсчитывается с 12 апреля 2018 года, когда она провалила допинг-пробу.
Ранее сообщалось, что специалисты WADA прибыли в Москву для извлечения данных лаборатории.