Ибрагимович останется в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович останется в американском клубе, сообщает «Советский спорт».
По данным агентства AP, форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» продолжит играть за команду и в следующем сезоне.
Отмечается, что Ибрагимович заработал 1,5 миллиона долларов в «Гэлакси» в прошлом сезоне. Новая сделка игрока с клубом предполагает значительное улучшение его финансовых условий.
В прошлом сезоне шведский форвард провел за американский клуб 27 матчей, в которых забил 22 гола и отметился 10 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович еще может стать игроком итальянского «Милана».
Шведский форвард выступал за «Милан» с 2011 по 2012 год. В его составе он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. В американскую команду он перешел в марте 2018 года на правах свободного агента.