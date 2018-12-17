Адвокат жены Глушакова высказался о вызове игрока на допрос

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Сергей Жорин, являющийся адвокатом жены капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, высказался о вызове игрока в отделение полиции для дачи показаний по делу об угрозах в адрес жены.

«Все слышали эти угрозы, Дарья воспринимает их серьезно и понимает, что Денис может их реализовать. При этом никто ни в коем случае не настаивает на том, чтобы его посадили в тюрьму.

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Мы преследуем две задачи: предотвратить реализацию его угроз и дать возможность правоохранительным органам разобраться, есть ли в действиях Дениса состав преступления. Сейчас все зависит от того, какие объяснения он даст следователю. Может, скажет, что пошутил. Может, предоставит другую информацию», — цитирует Жорина RT.

Жена футболиста в сентябре заявила о намерении развестись с игроком красно-белых. По ее словам, супруг на протяжении многих лет изменял ей, а также применял к ней насилие.