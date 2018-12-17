Стали известны все пары соперников 1/8 финала Лиги чемпионов
Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
17 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка. По ее итогам были определены следующие пары соперников:
«Шальке» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия);
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«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «ПСЖ» (Франция);
«Тоттенхэм» (Англия) — «Боруссия Дортмунд» (Германия);
«Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания);
«Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия);
«Аякс» (Голландия) — «Реал» (Испания);
«Ливерпуль» (Англия) — «Бавария» (Германия).
Первые встречи пройдут 12, 13, 19 и 20 февраля, ответные — 5, 6, 12 и 13 марта.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки еврокубков.
Ранее полузащитник московского «Локомотива» Гжегош Крыховяк прокомментировал выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов.