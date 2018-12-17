Бабиков выступит на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

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Российский биатлонист Антон Бабиков сможет выступить на этапе Кубка мира, который пройдет в Чехии, сообщает «Советский спорт».

Как рассказал в своем инстаграме комментатор Дмитрий Губерниев, президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев изменил свое мнение относительно отстранения Бабикова.

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«Как сообщает президент СБР Владимир Драчев, после консультаций главного тренера сборной Анатолия Хованцева и старшего тренера резерва Сергея Белозерова на этап Кубка мира в Чехию едут Бабиков и Александр Поварницын, на Кубок IBU — Эдуард Латыпов и Алексей Слепов.

Драчев рассказал, что морально — этические принципы будут обсуждаться в Москве, а сейчас главное — спортивный принцип», — написал Губерниев.

Ранее сообщалось, что Бабиков не отказывался от эстафеты в Хохфильцене.