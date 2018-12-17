Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Леванте»

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«Барселона» одержала победу над «Леванте» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла в Леванте и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Хет-трик на свой счет записал нападающий каталонской команды Лионель Месси, отметившийся также двумя результативными передачами. Еще по одному мячу забили Луис Суарес и Жерар Пике.

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В составе «Леванте» красную карточку на 76-й минуте матча получил Эрик Кабако.

Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» может купить клуб из пятой испанской лиги.

Футбол. Чемпионат Испании. 16-й тур

«Леванте» (Валенсия) — «Барселона» (Барселона) — 0:5

Голы: 0:1 — Суарес, 35; 0:2 — Месси, 43; 0:3 — Месси, 47; 0:4 — Месси, 60; 0:5 — Пике, 88

Удаления: Кабако, 76; — нет