Шлеменко и Силва согласны на бой-реванш

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Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Бруну Силва согласился провести реванш против россиянина Александра Шлеменко, сообщает ТАСС.

Силва нокаутировал Шлеменко в июне 2018 года на турнире организации М-1.

«Бруну готов провести реванш в случае появления финансово выгодного предложения», — сообщили в команде бразильского спортсмена.

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Ранее Шлеменко также выразил желание встретиться с Силвой еще раз.

«У нас осталось незавершенное дело. Чувствую себя отлично, готов проводить следующий бой хоть сейчас», — сказал россиянин.

Шлеменко одержал 57 побед и потерпел 12 поражений за профессиональную карьеру в MMA.

Ранее Шлеменко победил немца Билльштайна на турнире в Екатеринбурге.