Роналду принес «Ювентусу» победу над «Торино»

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«Ювентус» одержал победу над «Торино» в матче 16-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

Встреча закончилась с минимальным счетом — 1:0 в пользу «Ювентуса». Единственный мяч в этой игре забил нападающий Криштиану Роналду, который успешно реализовал пенальти.

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При этом, этот гол стал 5000 забитым мячом в истории клуба. В Серии А больше никому не удавалось достичь такой отметки.

Благодаря этой победе «Ювентус» продлил свою беспроигрышную серию до 16 матчей и теперь обгоняет «Наполи» на 11 очков. «Торино» занимает шестое место в таблице.

Ранее обладатель «Золотого мяча» жестко высказался о Месси и Роналду.

Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» — «Ювентус» — 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Роналду (пенальти), 70.