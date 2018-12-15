Пихлер считает Родченкова лжецом

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Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер не понимает, почему мировое спортивное сообщество верит словам бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, передает ТАСС.

По мнению Пихлера, в словах живущего в США Родченкова много лжи.

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«Чтобы наказывать спортсменов, нужны факты, а не только слова Родченкова. Немного удивляет, что весь мир верит ему. Знаю, что в его заявлениях много лжи, и не могу верить тому, что он сказал. Очень разочарован тем, что никто не спрашивает меня, что же происходило в России на самом деле, — ни Международный союз биатлонистов (IBU), ни Всемирное антидопинговое агенство», — сказал Пихлер.

IBU 15 декабря провел заседание исполкома организации, на котором было решено не наказывать российских спортсменов за возможные нарушения антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в австрийском Хохфильцене.

Ранее сообщалось, что IBU продолжит следить за ходом расследования в отношении российских биатлонистов.