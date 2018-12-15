Пихлер считает Родченкова лжецом
Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер не понимает, почему мировое спортивное сообщество верит словам бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, передает ТАСС.
По мнению Пихлера, в словах живущего в США Родченкова много лжи.
«Чтобы наказывать спортсменов, нужны факты, а не только слова Родченкова. Немного удивляет, что весь мир верит ему. Знаю, что в его заявлениях много лжи, и не могу верить тому, что он сказал. Очень разочарован тем, что никто не спрашивает меня, что же происходило в России на самом деле, — ни Международный союз биатлонистов (IBU), ни Всемирное антидопинговое агенство», — сказал Пихлер.
IBU 15 декабря провел заседание исполкома организации, на котором было решено не наказывать российских спортсменов за возможные нарушения антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в австрийском Хохфильцене.
Ранее сообщалось, что IBU продолжит следить за ходом расследования в отношении российских биатлонистов.