Полиция Австрии не предоставила доказательств вины биатлонистов России

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Посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал о встрече адвокатов российских биатлонистов и австрийской прокуратуры.

«Никаких доказательств вины биатлонистов России в Австрии не представлено. Ограничений свободы в Австрии у них нет. В отношении членов сборной России по биатлону действует презумпция невиновности», — цитирует Любинского ТАСС.

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12 декабря перед стартом второго этапа Кубка мира в Хохфильцене австрийская полиция прибыла в расположение сборной России и предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил биатлонистам Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву.

Ранее биатлониста Логинова призвали уйти из спорта.