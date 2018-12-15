Полиция Австрии не предоставила доказательств вины биатлонистов России
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал о встрече адвокатов российских биатлонистов и австрийской прокуратуры.
«Никаких доказательств вины биатлонистов России в Австрии не представлено. Ограничений свободы в Австрии у них нет. В отношении членов сборной России по биатлону действует презумпция невиновности», — цитирует Любинского ТАСС.
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12 декабря перед стартом второго этапа Кубка мира в Хохфильцене австрийская полиция прибыла в расположение сборной России и предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил биатлонистам Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву.