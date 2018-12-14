Экс-игрок «Спартака» назвал невыход клуба в плей-офф провалом

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Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал матч клуба против испанского «Вильярреала» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы, передает «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист отметил, что для него не стал неожиданностью проигрыш красно-белых.

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«Я и не рассчитывал, что «Спартак» выиграет. Да, у красно-белых были моменты, но и у «Вильярреала» — тоже, и испанцы свои реализовали. Москвичи не вышли в плей-офф из довольно средней группы — это провал. Рассказов с Ломовицким допустили детскую ошибку, когда «Вильярреал» забил второй мяч: соперник применил «стенку», а оба спартаковца развернулись в сторону того, через кого их обыгрывали. Это вообще смешно. Наверное, следствие неопытности. Молодые, ничего страшного, впереди большая футбольная карьера», — поделился мнением Мостовой.

Встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 2:0. Таким образом, «Спартак» с пятью очками финишировал на последнем месте в группе.

Ранее красно-белые установили антирекорд в Лиге Европы.