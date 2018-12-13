Адвокат: результаты допинг-контроля исключают прием алкоголя Кокориным
Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что ее клиент не мог вести разгульный образ жизни, передает «Советский спорт».
Защитница объяснила это тем, что форвард сине-бело-голубых успешно проходил допинг-контроль, что исключает употребление алкоголя.
«В комментариях на своей странице я часто вижу голословные обвинения Кокорина Александра в разгульном образе жизни с употреблением алкоголя. Что противоречит объективным данным, причем с участием международных допинговых комиссаров. Например, с апреля по сентябрь 2018 года Александр Кокорин вместе с еще рядом футболистов, входящих в расширенный список кандидатов в сборную команду России по футболу, находился в системе тестирований РУСАДА, то есть он должен был с помощью специальной программы ADAMS сообщать национальной антидопинговой организации о своем местоположении», — рассказала специалист.
Также она назвала количество раз, когда футболист сдавал допинг-пробы.
«Данные статистики за 2017 год говорят о том, что российские спортсмены около 200 раз получали предупреждения за неправильное заполнение данных в системе ADAMS. К Кокорину замечаний и предупреждений не было. С 2012 года Александр сдавал допинг-пробы более 40 раз: это был и внезапный контроль после матчей. Данные факты исключают, в том числе и прием алкоголя», — гласит сообщение Стукаловой в инстаграме.
На данный момент Кокорин находится в СИЗО «Бутырка».
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