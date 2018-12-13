Адвокат: результаты допинг-контроля исключают прием алкоголя Кокориным

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что ее клиент не мог вести разгульный образ жизни, передает «Советский спорт».

Защитница объяснила это тем, что форвард сине-бело-голубых успешно проходил допинг-контроль, что исключает употребление алкоголя.

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«В комментариях на своей странице я часто вижу голословные обвинения Кокорина Александра в разгульном образе жизни с употреблением алкоголя. Что противоречит объективным данным, причем с участием международных допинговых комиссаров. Например, с апреля по сентябрь 2018 года Александр Кокорин вместе с еще рядом футболистов, входящих в расширенный список кандидатов в сборную команду России по футболу, находился в системе тестирований РУСАДА, то есть он должен был с помощью специальной программы ADAMS сообщать национальной антидопинговой организации о своем местоположении», — рассказала специалист.

Также она назвала количество раз, когда футболист сдавал допинг-пробы.

«Данные статистики за 2017 год говорят о том, что российские спортсмены около 200 раз получали предупреждения за неправильное заполнение данных в системе ADAMS. К Кокорину замечаний и предупреждений не было. С 2012 года Александр сдавал допинг-пробы более 40 раз: это был и внезапный контроль после матчей. Данные факты исключают, в том числе и прием алкоголя», — гласит сообщение Стукаловой в инстаграме.

На данный момент Кокорин находится в СИЗО «Бутырка».

Ранее прокуратура Москвы нашла значительные нарушения в ходе расследования уголовного дела в игрока «Зенита» и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.