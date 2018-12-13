В МИД прокомментировали действия полиции Австрии по отношению к биатлонистам

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила удивление действиями австрийской полиции по отношению к российским биатлонистам.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что уведомления были датированы 11 декабря, но сотрудники правоохранительных органов явились к российским спортсменам спустя два дня.

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«Где австрийские полицейские ходили два дня? Я не очень понимаю, какие традиции вдруг стали проявляться на европейской земле, чтобы ночью накануне важных мероприятий врываться к спортсменам, создавать атмосферу угроз, недоверия», — цитирует Захарову ФАН.

12 декабря сотрудники австрийской полиции прибыли в расположение сборной России и сообщили о расследовании дела о нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене в отношении биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Алексея Волкова и Иринй Старых, а также бывшего главного тренера национальной команды Александра Касперовича, врачей и массажистов.