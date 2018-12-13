Стала известна дата допроса российских биатлонистов полицией Австрии

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Члены сборной России по биатлону будут допрошены австрийской полицией после женского спринта на втором этапе Кубка мира, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

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Женский спринт начнется 13 декабря в 16.15 мск.

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 16 декабря. Под российским флагом в Австрии выступят Логинов, Матвей Елисеев, Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Алексей Слепов. У женщин в состав сборной России вошли Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Ульяна Кайшева.

Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал расследование в отношении биатлонистов.