Стала известна дата допроса российских биатлонистов полицией Австрии
Члены сборной России по биатлону будут допрошены австрийской полицией после женского спринта на втором этапе Кубка мира, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.
12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.
Женский спринт начнется 13 декабря в 16.15 мск.
Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 16 декабря. Под российским флагом в Австрии выступят Логинов, Матвей Елисеев, Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Алексей Слепов. У женщин в состав сборной России вошли Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Ульяна Кайшева.
Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал расследование в отношении биатлонистов.