Адвокат жены Глушакова раскритиковал футболиста

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Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, раскритиковал футболиста, передает «Советский спорт».

Накануне Глушакова подала заявление в УВД ЗАО из-за угрозы убийства. Глушаковы ведут бракоразводный процесс. Как сообщалось, угрозы футболиста были связаны с требованием отказаться от исков по разделу имущества и взысканию алиментов.

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«Ну что за человек? Готов раздать деньги всем, только не своим детям. Уважаемых людей упоминает. Как это можно объяснить? Такое ощущение, что кое-кто застрял в 90-х. Зачем угрожать, когда можно обо всем договориться?» — написал Жорин в твиттере.

Ранее жена Глушакова подала на мужа заявление по статье «Угроза убийством».