Белорусские спортсмены не будут считаться легионерами в России
Граждане Белоруссии, выступающие за российские клубы, не будут считаться легионерами, сообщает ТАСС.
Об этом 11 декабря заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Было принято решение, что сначала белорусские хоккеисты смогут приравниваться с российскими спортсменами и выступать в российских командах. Принято решение в отношении других спортсменов в других видах спорта — футболе, гандболе, баскетболе и ряде других видов спорта. Буквально в течение нескольких недель это решение вступит в силу», — сказал Колобков.
Это правило пока не распространяется для спортсменов из Армении, Казахстана и Киргизии. «У России и Белоруссии союзный договор, где другие правовые основания и другие правовые решения», — отметил министр.
Отметим, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступает 31 белорусский спортсмен, в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) — 12, в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — по одному.