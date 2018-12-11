Белорусские спортсмены не будут считаться легионерами в России

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Граждане Белоруссии, выступающие за российские клубы, не будут считаться легионерами, сообщает ТАСС.

Об этом 11 декабря заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Было принято решение, что сначала белорусские хоккеисты смогут приравниваться с российскими спортсменами и выступать в российских командах. Принято решение в отношении других спортсменов в других видах спорта — футболе, гандболе, баскетболе и ряде других видов спорта. Буквально в течение нескольких недель это решение вступит в силу», — сказал Колобков.

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Это правило пока не распространяется для спортсменов из Армении, Казахстана и Киргизии. «У России и Белоруссии союзный договор, где другие правовые основания и другие правовые решения», — отметил министр.

Отметим, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступает 31 белорусский спортсмен, в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) — 12, в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — по одному.

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