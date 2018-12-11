Биография Нурмагомедова выйдет на шести иностранных языках

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Биографию российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова переведут на шесть иностранных языков, сообщает ТАСС.

По словам соавтора книги Заура Курбанова, «Khabib Time» выйдет на английском, арабском, китайском, хинди, турецком и португальском языках.

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«Мы уже начали работу по переводу. Ориентировочно к началу февраля получим перевод на английский язык, потому что книгу ждут и в англоговорящих странах. Книга будет переведена на пять языков — английский, арабский, китайский, хинди и турецкий. Еще мы задумываемся о шестом — португальском, потому что у Хабиба четыре бразильца в послужном списке. Хочется, чтобы и бразильцы прочитали и узнали о Хабибе», — сказал Курбанов.

300-страничная биография Нурмагомедова была презентована 26 ноября в Москве. За свою карьеру в ММА спортсмен одержал 27 побед, не потерпев ни одного поражения.

Ранее стал известен план Хабиба Нурмагомедова на случай дисквалификации UFC.