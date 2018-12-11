Глава «Локомотива» предложил «курить бамбук» немотивированным игрокам
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков подчеркнул, что «железнодорожники» есть воля и эмоции для победы над немецким «Шальке» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщают «Известия».
Для выхода в 1/16 финала Лиги Европы «Локомотиву» нужно обязательно побеждать в Гельзенкирхене.
«Нам нужно сделать то, что мы должны, а дальше уже будет, как будет. У нашей команды есть воля к победе и эмоций хватает. Поэтому должны сделать все от нас зависящее. Думаю, что нам не нужно искать никакой дополнительной мотивации. Все в команде прекрасно понимают важность предстоящей игры. И вообще, думаю, что если у профессионального спортсмена пропадает мотивация хотя бы на один матч, то надо вешать бутсы на гвоздь и курить бамбук», — сказал Мещеряков.
Матч «Шальке» — «Локомотив» состоится 11 декабря в 21.00 мск. «Газета.ру» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА сыграет с «Реалом» при одном условии.