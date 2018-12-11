Президент «Лиона» уверен в проигрыше «Шахтера» в матче Лиги чемпионов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/577/11676577/RIAN_3316395.HR.ru-pic905-895x505-86708.jpg">

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал предстоящий матч с украинским «Шахтером» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Глава французского клуба считает, что соперники уступят его команде в игре.

«Шахтер — качественная команда, я не хочу преуменьшать их силу, но они слабее «Манчестер Сити», который мы обыграли. Мы лучше их. Уверен, выйдем на поле готовыми на 100%. У нас есть две возможности квалифицироваться в плей-офф — победа и ничья — и мы не упустим эти возможности. Для игроков и для клуба важно играть в плей-офф Лиги чемпионов. Это должно быть достаточной мотивацией. Мы быстро забыли о поражении от «Ренна» и сосредоточились на своих сильных сторонах», — приводит слова Оляса Le Progres.

Реклама

Встреча состоится 12 декабря в 23.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участия в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болезни.