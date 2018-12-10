Кержакову и его жене назначили наркологическую экспертизу

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил бывшему футболисту сборной России и «Зенита» Александру Кержакову и его его жене Милане Кержаковой экспертизу с участием нарколога, передает «Советский спорт».

«Эксперты должны ответить на 7 вопросов, в том числе страдают ли оба наркоманией, каково актуальное эмоциональное состояние обоих, каково действительное отношение и привязанность обоих родителей к ребенку, какова мотивация требований каждого о проживании ребенка с каждым из них», — сообщает пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что Кержаков обвинил жену в употреблении алкоголя и наркотиков.