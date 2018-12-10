Клуб российской премьер-лиги представил необычного новичка
Клуб российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» на пресс-конференции объявила о подписании контракта с Дедом Морозом, сообщает «Чемпионат».
«Новобранец» получил 102-й игровой номер.
Ранее пресс-служба «Уфы» рассказала, что клуб объявит о заключении контракта с новым игроком, «россиянином, опытным ветераном, очень и очень известным, универсалом, семьянином и душой компании».
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Сегодня «Уфа» объявила о подписании соглашения с тренером Дмитрием Кириченко. Специалист возглавил клуб до лета 2020 года.
Ранее семеро спортсменов вошли в десятку персон года по версии «Яндекса».